"داعش" يهاجم تجمعات المعارضة قرب مرتفعات الجولان

شنَّ متطرفون يرتبطون بتنظيم "داعش" هجوماً على مواقع المعارضة المعتدلة قرب #مرتفعات_الجولان بالقرب من نقطة التقاء الحدود الأردنية الإسرائيلية، ونشروا عشرات العربات المدرعة وعدداً من الدبابات.

ويتوسع #مقاتلون موالون لتنظيم "داعش" في المناطق الجنوبية السورية التي بقيت نوعاً ما بعيدة عن قبضة التنظيمات المتطرفة.

هذا التوسع جاء بعد هجمات شنها فصيل يدعى "جيش خالد بن الوليد" والذي تأسس العام الماضي وبايع تنظيم " #داعش " ليسيطر على أراض قرب نقطة التقاء #الحدود_الأردنية_الإسرائيلية.

مسلحو التنظيم سيطروا على بلدات تسيل وسحم #الجولان وعدوان وتل الجموع وجلين والهيت، لكن مقاتلي المعارضة تمكنوا من استعادة القريتين الأخيرتين بعد هجوم مضاد.

ووردت أنباء عن تنفيذ مقاتلي "داعش" لعمليات إعدام في تسيل البلدة الأكبر التي سقطت بيدهم.

ويعتقد أن "داعش" استغل انشغال مقاتلي المعارضة بمعارك عنيفة كانت تدور في مدينة #درعا مع قوات النظام خلال الأسبوعين الماضيين.

مصادر ميدانية في جنوب #سوريا قالت إن مقاتلي "داعش" نشروا عشرات من العربات المدرعة والدبابات لتوسيع نطاق الهجوم.

ورغم هذه التطورات الخطيرة فإن الأردن نفى أن يكون قد أعلن حالة الطوارئ على حدوده الشمالية، مشيراً إلى أن الإجراءات العسكرية والأمنية مستمرة كما هي عليه خلال السنوات الست الماضية.