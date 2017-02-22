المعارضة: الروس أبلغونا أنهم غير معنيين بمصير الأسد

أفاد موفد "الحدث" إلى محادثات #جنيف أن المبعوث الأميركي إلى #سوريا مايكل رادني عقد اجتماعاً مغلقاً مع وفد #المعارضة السورية فور وصوله إلى #جنيف.

ومن المقرر أن تبدأ غدا الخميس الجولة الرابعة من المحادثات. كما أكد وفد المعارضة أن النقاش سيتمحور حول الانتقال السياسي وما يتفرع منه من انتخابات. وأشار إلى إمكانية التوصل لرؤية موحدة إذا ضغط #المجتمع_الدولي لإيجاد شريك حقيقي في المفاوضات.

فيما أشار أحمد رمضان المسؤول الإعلامي في #الائتلاف الوطني السوري إلى أن #الروس أبلغوا المعارضة أنهم غير معنيين ببشار الأسد ومستقبله إنما بالدولة السورية.