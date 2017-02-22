عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

تركيا ترى تغيراً طفيفاً في موقف أميركا من عملية الرقة

المصدر: أنقرة - رويترز
وزير الدفاع التركي فكري إشقي مع نظيره الأميركي جيمس ماتيس خلال لقاء بينهما في بروكسل (أرشيفية)
رابط مختصر

قال وزير الدفاع التركي، #فكري_إشيق ، اليوم الأربعاء، إن هناك تغيراً طفيفاً في موقف الولايات المتحدة من عملية بشأن مدينة #الرقة السورية ودور وحدات حماية الشعب الكردية، وذلك نتيجة لإصرار تركيا على الأمر.

وفي مقابلة مع تلفزيون "إن. تي. في" قال #إشيق إن #تركيا تحدثت مجدداً مع المسؤولين الأميركيين بشأن انسحاب #وحدات_حماية_الشعب_الكردية من مدينة #منبج السورية. وقال إن تركيا مستمرة في إصرارها على ذلك.

قوات سوريا الديمقراطية داخل منبج (أرشيفية) قوات سوريا الديمقراطية داخل منبج (أرشيفية)

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية امتداداً لـ #حزب_العمال_الكردستاني ، الذي يشن تمرداً منذ ثلاثة عقود ضد الدولة التركية، وتعتبره أنقرة و #الولايات_المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيماً إرهابياً.

صورة من فيديو قديم لداعش في الرقة (أرشيفية) صورة من فيديو قديم لداعش في الرقة (أرشيفية)

كلمات دالّة

#تركيا, #فكري إشيق, #إشيق, #سوريا, #الرقة, #الأكراد, #داعش, #وحدات حماية الشعب الكردية, #منبج, #حزب العمال الكردستاني, #انقرة, #فكري إشيق, #وحدات حماية الشعب الكردية, #حزب العمال الكردستاني, #الولايات المتحدة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر