دي ميستورا: صياغة دستور سوريا يجب أن تشمل كل الأطياف

قال المبعوث الأممي إلى #سوريا، ستيفان دي ميستورا، إن عملية صياغة الدستور السوري يجب أن تشمل كل أطياف #الشعب_السوري.

وطالب طرفي المفاوضات بالعمل على تجنب التصعيد العسكري خلال جنيف4.

وقال دي ميستورا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الأربعاء في #جنيف إن تقدم #العملية_السياسية يسهم في تدعيم وقف النار في سوريا.

كما أضاف أن #روسيا طلبت رسمياً من #حكومة النظام السوري وقف #القصف الجوي في المناطق، التي يشملها وقف إطلاق النار.

ورفض دي ميستورا أن تضع الأطراف المشاركة أي شروط مسبقة قبل المفاوضات، مشيراً إلى توقعه عدم تحقيق اختراق كبير في الجولة الحالية من #المفاوضات_السورية.

وقال #دي_ميستورا إن المعارضة قد لا تشارك بوفد موحد في جنيف4. مشيراً إلى أنه بحث ملف المعتقلين مع وفد النظام السوري أكثر من مرة غير مستبعد حدوث خطابات أو تصريحات عدائية بين الوفدين في جنيف4.

وأوضح أن إدارة ترمب تحتاج لوقت قبل صياغة استراتيجية جديدة في #سوريا، مشيرا إلى أن القرار الأممي 2254 سيكون الخط الاسترشادي خلال مباحثات جنيف4 .