مدينة "الباب" السورية في قبضة "درع الفرات"

أعلنت المعارضة السورية، الخميس، سيطرة قوات "درع الفرات" المدعومة من تركيا على مدينة الباب شمالي سوريا.

كما أعلن وزير الدفاع التركي أن مدينة الباب السورية أضحت بالكامل تقريباً تحت سيطرة قواتدرع الفرات.

وقال أسامة أبو زيد، المستشار القانوني للجيش السوري الحر في تغريدة له على تويتر:" الباب محررة بالكامل بعد معارك ضارية خاضها أبطال #الجيش_السوري_الحر في مواجهة تنظيم #داعش .

كما ذكر أحمد عثمان قائد مجموعة "السلطان مراد" لوكالة فرانس برس، أنه تم تحرير مدينة #الباب بالكامل، ويتم حالياً تمشيط الأحياء السكنية من الألغام".

إلى ذلك، أفادت وكالة الأناضول أن قوات الجيش السوري الحر المدعومة من الجيش التركي، انتزعت السيطرة على المدينة الواقعة في شمال #سوريا .