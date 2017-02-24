تركيا: "درع الفرات" حققت أهدافها في شمال سوريا

قال خلوصي آكار، رئيس هيئة #أركان_الجيش_التركي، اليوم الجمعة إن عملية #درع_الفرات التي تقودها بلاده في #شمال_سوريا وبدأت قبل ستة أشهر حققت أهدافها، في أعقاب السيطرة على مدينة الباب السورية.

وقال آكار للقوات في خطاب ألقاه خلال زيارة لإقليمي #غازي_عنتاب و#كلس الحدوديين إن عملية درع الفرات نفذت بحذر، بسبب الطبيعة غير التقليدية للصراع.

وعادة ما تضمن القتال هجمات بسيارات ملغومة وهجمات انتحارية وقناصة.

وقال آكار "مع السيطرة على #الباب.. تحققت الأهداف الموضوعة في بداية العملية. بعد ذلك سيتم تقديم الدعم لإعادة الحياة لطبيعتها ولعودة السكان المحليين بسرعة لمنازلهم".