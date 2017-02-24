عنصران من "فتح الشام" على اللائحة الأميركية السوداء

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية الخميس اثنين وصفتهما بأنهما قياديان بجماعة #جبهة_النصرة المتشددة (جبهة فتح الشام حاليا) في سوريا على قائمتها السوداء للعقوبات.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن السلطات الأميركية قالت إن الاثنين وهما إياد نظمي صالح خليل، وبسام أحمد الحصري، ساعدا في الإشراف على عمليات #جفش في سوريا.

وبموجب العقوبات التي تفرضها واشنطن يتعين على الشركات الأميركية قطع كل صلاتها بالاثنين وتجميد أي أصول لهما.

سجون تعذيب

إلى ذلك، قالت السلطات الأميركية إنه حتى العام الماضي كان خليل ثالث أكبر مسؤول بالجبهة وإنه عزز عملياتها الأمنية والمخابراتية وأدار سجونا اشتهرت بالتعذيب.

وفي حين تسيطر "جفش" على مساحات أقل من الأرض وتقل قوتها العددية مقارنة مع تنظيم داعش فإن المسؤولين الأميركيين يعتبرون "جفش" تهديدا مستمرا في العراق وسوريا.

يذكر أن جبهة النصرة غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام منذ أن قطعت علاقاتها مع تنظيم #القاعدة العام الماضي(2016).