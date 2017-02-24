مشاهد قاسية لتفجير انتحاري "داعشي" قرب الباب السورية

وقعت صباح الجمعة مجزرة مروعة في قرية سوسيان في ريف #حلب الشمالي، قرب مدينة الباب، أدت إلى سقوط عشرات القتلى، نتيجة هجوم نفذه انتحاري بسيارة مفخخة.

وأعلن تنظيم داعش على الإنترنت مسؤوليته عن الهجوم.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو يظهر حجم "الكارثة" التي حلت بالقرية التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر، والجثث الملقاة أرضاً. في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة التفجير الانتحاري ارتفعت إلى 42 قتيلاً، ومن المرجح أن ترتفع نظراً لوقوع عشرات الإصابات بعضها خطرة.

واستهدف التفجير الذي نفذه انتحاري مقري المؤسسة الأمنية والمجلس العسكري في منطقة سوسيان، التي تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن الباب التي كانت آخر معاقل داعش في #ريف_حلب .

ويأتي هذا التفجير القريب من #مدينة_الباب ، بعد تمكن قوات درع الفرات المدعومة من تركيا الخميس من السيطرة على المدينة وتحريرها من #داعش ، والبدء بعمليات تمشيط للألغام التي خلفها التنظيم بعد انسحابه في المنطقة.