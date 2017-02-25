المعارضة: روسيا تقلص دور حزب الله في سوريا

أعلنت مصادر في #المعارضة_السورية أن كتيبة من #القوات_الروسية انتشرت في ثكنة النبي هابيل الواقعة جنوب غرب وادي بردى في #ريف_دمشق، لتبدأ بنشر عناصرها في مناطق كانت قد أدرجتها #ميليشيات_حزب_الله ضمن مناطق نفوذها، بحسب قناة "العربية"، السبت.

وأشارت مصادر في المعارضة السورية إلى انتشار مكثف للشرطة العسكرية الروسية في مناطق #وادي_بردى وطريق لبنان القديم، حيث أقامت حاجزا عسكريا قرب منطقة الهامة بريف دمشق.

وكانت ميليشيات حزب الله فرضت وجودها العسكري على مدن وبلدات ريف دمشق الممتدة من جسر بيروت مروراً بقرى وادي بردى والزبداني وصولا إلى سرغايا والحدود السورية اللبنانية.