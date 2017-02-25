جنيف4.. خلافات حول مقترحات دي ميستورا

كشفت مصادر أن ورقة العمل الأممية التي قدمها المبعوث الدولي إلى سوريا #ستيفان_دي_ميستورا لوفدي المعارضة والنظام في #محادثات_جنيف تتركز على المرحلة الانتقالية والدستور والانتخابات.

وفيما أعلن رئيس وفد النظام #بشار_الجعفري أنه يتم دراسة الورقة التي قدمها دي ميستورا، أكد رئيس وفد #المعارضة #نصر_الحريري على أن الأولوية هي للبدء في المفاوضات حول عملية انتقال سياسي يتم خلالها تشكيل هيئة حكم انتقالية.

وشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف الجمعة، سلسلة اجتماعات ثنائية أو تحضيرية في إطار الجولة الرابعة لمحادثات جنيف حول #سوريا.

وبحث وفد المعارضة السورية مع دي ميستورا سبل عقد مفاوضات مباشرة مع النظام، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

وعقدت المعارضة سلسلة اجتماعات مغلقة تتخللها اجتماعات مع البعثات الدولية المساندة للمعارضة وسط خلاف كبير، لا يزال قائماً، حول جدول الأعمال.

يذكر أن كافة المعطيات السياسية لا تشي بانفراجة قريبة في الملف السوري، لا سيما في ظل "عقدة العقد" بين النظام والمعارضة وهي مسألة #الانتقال_السياسي. ولعل هذا ما دفع دي ميستورا في الجلسة الافتتاحية للجولة الرابعة من محادثات جنيف حول سوريا، الخميس، إلى التأكيد على أن "المهمة مضنية".