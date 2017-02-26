دي ميستورا: هجوم حمص محاولة متعمدة لتخرب "جنيف 4"

اعتبر مبعوث الأمم المتحدة للسلام، ستيفان #دي_ميستورا ، أن الهجمات الأخيرة في حمص كانت محاولة متعمدة لتخريب محادثات السلام في جنيف والمعروف اختصاراً بـ"جنيف 4".

واقتحم مسلحون مقرين لقوات #النظام_السوري في حمص، السبت، وقتلوا العشرات بالأسلحة النارية والمتفجرات، من بينهم ضابط كبير. ورد النظام بتوجيه ضربات جوية لآخر جيب يسيطر عليه مقاتلو المعارضة في المدينة الواقعة بغرب البلاد.

وقال دي ميستورا في بيان: "كان من المتوقع دوما - وينبغي أن نظل نتوقع - أن يحاول المخربون التأثير على مجريات المحادثات. من مصلحة جميع الأطراف المناهضة للإرهاب والملتزمة بعملية السلام في سوريا عدم السماح بنجاح تلك المحاولات".

واجتمع دي ميستورا، السبت، مع الجانبين بشكل منفصل في #جنيف بينما حاول التوصل لاتفاق بشأن إجراء محادثات تضع نهاية للصراع المستمر منذ ست سنوات.

لا انفراجة سريعة في المحادثات

وقال دي ميستورا إنه لا يتوقع أي انفراجة سريعة، ودعا إلى عدم السماح لأعمال العنف بأن تعرقل أي تقدم هش كما حدث مرارا في الماضي.

في سياق متصل، قالت #بسمة_قضماني ، عضو الهيئة العليا للمفاوضات في مقابلة مع وكالة "رويترز"، السبت، إن الجماعات التي تؤيد المحادثات التزمت بوقف إطلاق النار لكنها شككت في التزام النظام واستعداد روسيا للضغط لكبح العنف.

وأدانت المعارضة هجوم حمص أمس، واتهمت النظام بمحاولة استغلال الأحداث لإفشال المفاوضات.

وقال نصر الحريري المفاوض البارز في وفد #المعارضة_السورية للصحافيين: "ندين كل الأعمال الإرهابية التي تقوم بها كل الجهات الإرهابية. وإذا كانت حادثة حمص تخضع لهذه الأعمال الإرهابية ولهذه الجهات الإرهابية فهذا واضح من الكلام".

وأضاف أن النظام يحاول تعطيل المفاوضات، لكنه أكد أن المعارضة لن تنسحب من المفاوضات التي تجرى برعاية الأمم المتحدة.

النظام يصفي مطلوبين دولياً

ووجه العقيد فاتح حسون، عضو فريق المعارضة، أصابع الاتهام إلى قوات النظام في هجوم #حمص .

وقال حسون إن المنطقة التي شهدت الهجوم آمنة للغاية وتخضع لرقابة دائمة. وأضاف أن أي عملية أمنية لا يمكن أن تحدث هناك دون تسهيل من خلال قوات أمن النظام الأخرى التي يمكنها دخول مثل هذه المناطق.

وأوضح أن الجماعات المسلحة لا يمكنها الوصول إلى هذه المنطقة باستثناء حي الوعر.

وقال حسون إنه يعتبر ما حدث "تصفية من قبل النظام" لأشخاص مطلوبين في محاكم دولية، وعلى رأسهم لواء متهم في قضية رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، إضافة إلى محتجزين.

وأضاف أن ما حدث عملية، وإن النظام رد من خلال عمل ضد المدنيين المحاصرين منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.