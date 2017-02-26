وثيقة دي ميستورا.. مقاربة جديدة للانتقال السياسي بسوريا

كشفت مصادر إعلامية أن الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي إلى #سوريا، ستيفان #دي_ميستورا ، للأطراف المشاركة في مفاوضات #جنيف 4 تتضمن وضع مقاربة جديدة للانتقال السياسي في سوريا تقترح بحث قضايا التفاوض بالتزامن.

وتحدثت الوثيقة بحسب الأناضول، عن تأكيد دي مستورا على أن قرار #مجلس_الأمن 2254 هو أساس للمحادثات الجارية.

وذكرت أيضاً أن القرار الدولي يتضمن تشكيل حكم موثوق شامل غير طائفي، وجدولاً زمنياً لصياغة دستور جديد، كذلك تنظيم #انتخابات حرة نزيهة تجري تحت رقابة #الأمم_المتحدة ومتوافقة مع الدستور الجديد.

وعلى خلاف ما ينص عليه قرار مجلس الأمن، فإن دي مستورا قدم في وثيقته، في مقاربة جديدة تقترح بحث مسائل التفاوض الثلاث بشكل متزامن.

في وقت كان قرار مجلس الأمن ينص على تشكيل #حكومة_انتقالية أولاً، تقوم لاحقاً بتولي بحث مسألتي الدستور والانتخابات.

ولفتت الوثيقة إلى أن دي ميستورا مستعد للمشاركة بشكل مباشر في المحادثات، وذكرت أنه يمكن مناقشة وقف إطلاق النار، ومكافحة #الإرهاب، وتدابير بناء الثقة في حال طلب الأطراف ذلك.