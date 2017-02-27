تأجيل لقاء وفد المعارضة بالمبعوث الروسي إلى الغد

ذكرت مصادر "الحدث" أن لقاء وفد المعارضة بالمبعوث الروسي تأجل إلى الغد.

وكان مفاوض كبير بـ #المعارضة_السورية في محادثات السلام بـ #جنيف ذكر، الاثنين، أن وفده سيلتقي بمسؤولين من وزارة #الخارجية_الروسية في وقت لاحق اليوم لمناقشة التعهدات التي لم تف بها موسكو.

وقال محمد علوش لرويترز عندما سئل عما إذا كان يعتزم لقاء مسؤولين روس إن "اللجنة ستلتقي اليوم مع وفد الخارجية الروسية".

وأضاف أن المعارضة تريد بحث "الوعود التي لم ينفذوها".

بدوره، كان مراسل "العربية" أفاد بأن المبعوث الروسي إلى سوريا يلتقي اليوم بحدود السابعة مساء بتوقيت جنيف، وفد المعارضة والذي سيكون برئاسة رئيس بعثة الهيئة العليا في جنيف، يحيى القضماني.

من جهة ثانية، كشفت مصادر خاصة لـ"الحدث" أن وفد المعارضة سيسلم اليوم المبعوث الدولي، سيتفان #دي_ميستورا رده على الوثيقة التي قدمها إلى وفدي النظام والمعارضة.

وقالت المصادر إن وفد المعارضة يصر على بحث القضايا الأساسية وهي الانتقال السياسي والدستور والانتخابات على التتابع بعكس مقترح دي ميتسورا الذي يوصي ببحثها على التوازي.