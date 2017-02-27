مقتل الرجل الثاني في القاعدة بعد الظواهري شمال سوريا

أعلنت حسابات ومواقع إلكترونية مقربة من تنظيم #القاعدة مقتل القيادي في التنظيم، عبدالله محمد رجب عبدالرحمن، المعروف بأبو الخير المصري، الرجل الثاني في تنظيم القاعدة بشمال #سوريا ونائب #الظواهري السابق.

وقتل أبو الخير، بحسب تلك المواقع، في غارة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار على سيارته في محافظة إدلب شمال سوريا.

وبرز اسم أبو الخير المصري في العام الماضي حينما نشر التنظيم رسالة صوتية له سمح فيها لما يعرف بمجلس شورى #جبهة_النصرة سابقاً المجال لفك الارتباط بالقاعدة وتغيير المسمى فيما بعد إلى #جفش أو ما يعرف بجبهة فتح الشام.