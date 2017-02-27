"درع الفرات" تشتبك مع قوات النظام عند الباب شمال سوريا

قالت جماعات من المعارضة السورية المسلحة تدعمها تركيا إنها اشتبكت أمس الأحد مع قوات النظام قرب مدينة انتزعوها الأسبوع الماضي من تنظيم داعش شمال البلاد في ثاني مواجهة من نوعها في المنطقة بالآونة الأخيرة.

ولم يصدر تعليق من النظام حتى الآن.

وقال بيان نشره الجيش السوري الحر مساء الأحد، إن اشتباكا وقع جنوبي مدينة الباب قرب بلدة تادف التي انتزعت قوات النظام السيطرة عليها من قبضة داعش الأحد.

فيما أوضح مقاتل في جماعة تعمل تحت لواء الجيش السوري الحر في المنطقة أن الاشتباك وقع مساء الأحد.

ويقاتل الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا وقوات الحكومة السورية تنظيم داعش في حملتين منفصلتين في المنطقة الواقعة في شمال شرق حلب. وتدخلت روسيا حليفة الأسد لوقف اشتباك مماثل وقع هذا الشهر.