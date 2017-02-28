أردوغان: منبج هي الخطوة التالية في عملية سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا ستتحرك صوب بلدة #منبج في شمال سوريا، بعد إكمال عمليتها في مدينة #الباب مثلما كان مخططاً في الأساس.

وأضاف "إذا صدق حلفاؤنا في مكافحة داعش فنحن مستعدون للتعاون معهم في طرد التنظيم من الرقة ثم تسليمها لسكانها لأن تركيا لا تريد البقاء هناك"

وقال في مؤتمر صحافي في أنقرة، قبل بدء زيارة رسمية لباكستان، إنه يتعين تحريك وحدات حماية الشعب الكردية - التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية - إلى شرق نهر الفرات.

كما استبعد الرئيس التركي، أي فرصة للتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية.

وفي وقت سابق، شنت القوات التركية عملية " #درع_الفرات " في شمال سوريا لإبعاد عناصر تنظيم #داعش عن حدود البلاد.