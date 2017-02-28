جنيف4.. لقاء مرتقب بين المعارضة و"أصدقاء" سوريا

من المتوقع أن يلتقي وفد المعارضة السورية اليوم الثلاثاء، مع سيرغي فيرشينن رئيس إدارة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية، على هامش لقاءات #جنيف4، وهو لقاء سيمهد للقاء سيجري الأربعاء مع غاتيلوف نائب وزير الخارجية.

إلى ذلك، أفادت مصادر "العربية" عن عقد اجتماع لممثلي دول أصدقاء سوريا، بما في ذلك ممثلو الدول العربية (السعودية، الإمارات، قطر الاْردن) مع وفد المعارضة الساعة التاسعة بتوقيت جنيف للتنسيق والوقوف على آخر مستجدات المفاوضات حول سوريا.

إلى ذلك، ورداً على الورقة التي قدمها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الجمعة الماضي إلى #المعارضة_السورية، والتي ارتكزت على 3 أسس، الدستور والانتخابات وتشكيل هيئة الحكم، أفادت مصادر لـ"العربية" بأن وفد المعارضة أشار الاثنين إلى عدم إمكانية وضع دستور للبلاد دون وجود جمعية تأسيسية منتخبة، مؤكدين أن أي دستور لسوريا لن يقر دون حصول استفتاء شعبي عليه.

"ليونة روسية"

وقبيل لقاء المعارضة بالدبلوماسي الروسي اليوم، حمل الموقف الروسي الذي صدر الاثنين بعض الليونة. إذ أكدت موسكو أنها تجري اتصالات مكثفة مع النظام السوري في دمشق، للبحث في "كل الملفات بما في ذلك الأفكار حول إنشاء #مناطق_آمنة ". وأوضح بوغدانوف المداخل التي تعتبرها روسيا صحيحة لدفع المفاوضات، مشيراً إلى "ضرورة تشكيل هياكل حكم تضم ممثلي الحكومة السورية (حكومة النظام) والمعارضة الوطنية". وزاد أن "النظام في سوريا يجب أن يكون علمانياً، وليس سنياً أو علوياً أو أي نظام آخر، ويتم اختياره في انتخابات وإجراءات ديمقراطية، تشمل السوريين داخل البلاد، واللاجئين المتمتعين بحق التصويت لاختيار قياداتهم".

وحول مفاوضات جنيف4، جدد بوغدانوف تأكيد موقف بلاده الداعي إلى تشكيل وفد موحد للمعارضة يشمل المكوّن الكردي، معرباً عن أمل بنجاح جهود إجراء اتصالات بين #الهيئة_العليا_للمفاوضات و "منصة موسكو". وقال إن موسكو "تبحث يومياً مع دمشق في مسائل ذات خصوصية، وأحياناً تتسم بطابع سري، بما في ذلك إنشاء مناطق آمنة".

ورقة دي ميستورا

وكان وفد المعارضة السورية إلى جنيف، برئاسة نصر الحريري، التقي الاثنين #دي_ميستورا . وأعلن الوفد أنه قدم للمبعوث الأممي ردَّه حول مقترحاته للحل السياسي، إضافة إلى مذكرتين حول الوضع الإنساني الكارثي، وحول الخروقات التي تشوب وقف إطلاق النار.

واعتبر الحريري أن الاجتماع الذي عقده الوفد مع ستيفان دي ميستورا كان أكثر إيجابية من الاجتماع السابق.

وكانت العربية حصلت على النسخة الأصلية التي سلمها دي مستورا لوفدي المعارضة والنظام، والمؤلفة من أربع صفحات، و تقترح البحث في محاور ثلاثة أسمتها الوثيقة السَّلات الثلاث:

١- سلة قضية الحكم

٢- سلة الانتخابات

٣- سلة صياغة دستور