فتح الشام" تهدد قادة المعارضة السورية: تنحوا جانباً

اعتبر زعيم جبهة #فتح_الشام (جبهة #النصرة سابقا) أبو محمد #الجولاني الاثنين أن الاعتداءات الانتحارية التي أوقعت عشرات القتلى في مدينة #حمص في وسط سوريا السبت هي "درس" لقادة المعارضة المشاركين في مفاوضات جنيف"، داعياً إياهم إلى "التنحي جانباً".ً

وفي بيان تلاه في شريط فيديو، كرر الجولاني تبني تفجيرات حمص، وقال "لعل هذا العمل درس لبعض السياسيين المنهزمين في #جنيف4 ومن قبلها أستانا، درس يمسح شيئاً من العار الذي ألحقه هؤلاء المغامرين بأهل الشام، وقد آن لهؤلاء المغامرين أن يتركوا الحرب لأهلها ويتنحوا جانباً".

يذكر أن انتحاريين استهدفوا السبت مقرين أمنيين محصنين في مدينة حمص، ما تسبب بسقوط 42 قتيلاً بينهم رئيس فرع الأمن العسكري في حمص. وتبنت العملية "هيئة تحرير الشام" المؤلفة من فتح الشام وفصائل متحالفة معها.

وتوعد الجولاني الذي يشغل منصب القائد العسكري في هيئة تحرير الشام، بتنفيذ تفجيرات أخرى بعد حمص معتبراً أن "هذا العمل ما هو إلا حلقة في سلسلة عمليات تأتي تباعاً".

وتأتي مواقف الجولاني فيما تستضيف الأمم المتحدة في جنيف جولة رابعة من مفاوضات السلام بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة، لم تنجح حتى اللحظة في تحقيق أي تقدم.