أكثر من 1000 طفل قتلتهم الطائرات الروسية في سوريا

تستمر طائرات سلاح الجو الروسي في تنفيذ ضرباتها مستهدفة المناطق السورية للشهر السابع عشر على التوالي، منذ بدء ضرباته في الـ 30 من أيلول/سبتمبر من العام 2015، وحتى اليوم الـ 28 من شباط/فبراير الجاري من العام 2017، حيث تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق مقتل 11312 مواطنا مدنيا ومقاتلا من الفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنظيم داعش، ممن قضوا في آلاف الضربات الجوية التي استهدفت عدة محافظات سورية.

وتوزعت الخسائر البشرية على الشكل التالي: 1175 طفلاً دون سن الثامنة عشرة، و686 مواطنة فوق سن الثامنة عشرة، و2977 رجلاً وفتى،إضافة إلى 3209 عناصر من تنظيم "داعش"، و3265 مقاتلا من الفصائل المقاتلة والإسلامية وجبهة فتح الشام والحزب الإسلامي التركستاني ومقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية.

يشار إلى أن روسيا استخدمت خلال ضرباتها الجوية مادة "Thermite"، التي تتألف من بودرة الألمنيوم وأكسيد الحديد، وتتسبب في حروق لكونها تواصل اشتعالها لنحو 180 ثانية، حيث إن هذه المادة تتواجد داخل القنابل التي استخدمتها الطائرات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة في قصف الأراضي السورية، وهي قنابل عنقودية حارقة من نوع "RBK-500 ZAB 2.5 SM" تزن نحو 500 كلغ، تلقى من الطائرات العسكرية، وتحمل قنبلات صغيرة الحجم مضادة للأفراد والآليات، من نوع ((AO 2.5 RTM)) يصل عددها ما بين 50 – 110 قنبلة، محشوة بمادة "Thermite"، التي تتشظى منها عند استخدامها في القصف، بحيث يبلغ مدى القنبلة المضادة للأفراد والآليات من 20 – 30 متر.