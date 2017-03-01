الأردن ينفي لقاء قائد الجيش ومدير المخابرات بالأسد

نفى وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني ما تناقلته مواقع إخبارية سورية وعربية حول لقاء مدير المخابرات العامة الأردني وقائد الجيش برئيس النظام السوري بشار الأسد حول محاربة تنظيم داعش.

وقال الوزير إن زيارات كبار رجال الدولة يعلن عنها مسبقا من خلال قنوات رسمية بما يليق بمؤسسات الدولة ومكانتها، مؤكدا على عدم مصداقية هذه المواقع.

وكانت مواقع إخبارية قالت إن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل قائد الجيش الأردني ومدير المخابرات الأردنية بعدما ساهمت نصائح أوروبية وخاصة روسية وأميركية بتقارب بين الأردن وسوريا على أساس محاربة تنظيم داعش.