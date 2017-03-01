نصر الحريري: ضغط روسي على الأسد لبحث الانتقال السياسي

أكد رئيس وفد #المعارضة_السورية إلى #جنيف4 ، نصر الحريري في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف الأربعاء، أن المعارضة لم تجر الأربعاء أي مفاوضات مباشرة مع النظام السوري.

وأضاف "سمعنا من السيد ستيفان أن هناك وبسبب الضغط الروسي- وهذه إشارة قد تكون كذلك مشجعة من الناحية المبدئية - قبول تناول القضايا المطروحة في القرار 2254 وطبعا يهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي لأنه السبيل الوحيد لتحقيق القضايا الأخرى في هذا القرار."

وأضاف أن وفد النظام يحاول إعطاء الأولوية لنقاط أخرى لتفادي التعامل مع القضايا السياسية بشكل مباشر، وإن النظام يلجأ للعنف على الأرض لإفساد المحادثات.

اللقاء مع الوفد الروسي

إلى ذلك، قال رداً على سؤال حول اللقاء مع الجانب الروسي المزمع عقده بعد ظهر الأربعاء "إن ملف العلاقات مع #روسيا بدأ منذ اجتماعات أنقرة مع الفصائل المسلحة في أواخر ديسمبر الماضي، على الرغم من أن الروس لم يقوموا بدورهم الواضح بالحفاظ على وقف إطلاق النار بسبب عدم قدرتهم على ضبط #الميليشيات_الإيرانية ". وشدد على أن اللقاء مع الروس يأتي من أجل الشعب السوري، وبغية التركيز على القضايا الإنسانية بالإضافة إلى المسألة السياسية.

كما شدد الحريري على أن النظام يستخدم الوقت لقتل المزيد من الشعب السوري، مشيراً إلى أن نحو مليون سوري قتلوا في سوريا خلال السنوات الماضية.

الإرهاب والبراميل المتفجرة

وحول مسألة الارهاب، قال "نحن ضد كل أنواع الإرهاب، من #النصرة إلى إرهاب النظام والميليشيات الإيرانية." وتساءل: "من يقتل الإرهابيين في سوريا، من يطلق البراميل المتفجرة؟"

وتابع: "من يريد محاربة الإرهاب فليتقبل مسألة الانتقال السياسي، وإن كان هناك رئيس يفكر بمصلحة شعبه فليترك للشعب مسألة الاختيار والانتقال السياسي."

يذكر أن اليوم السادس على انطلاق الدورة الرابعة من محادثات جنيف حول سوريا، شهد لقاء بين المعارضة و #دي_ميستورا للبحث في السلات الثلاث التي قدمها المبعوث الأممي في ورقته، والتي تتعلق بالحكم، والانتخابات والدستور.