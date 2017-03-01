مقاتلات روسية قصفت خطأ قوات تدعمها واشنطن في سوريا

قصفت مقاتلات روسية قوات تدعمها الولايات المتحدة والعديد من القرى الصغيرة شمال سوريا، بعد أن اعتقدت خطأ أن قوات تنظيم داعش تتواجد في تلك المنطقة، بحسب ما أعلن جنرال أميركي بارز الأربعاء.

وصرح الجنرال، ستيفن تاونسند، للصحافيين أنه يوم الثلاثاء "قصف عدد من المقاتلات الروسية ومقاتلات النظام (السوري) بعض القرى التي أعتقد أنهم ظنوا أن داعش يسيطر عليها.. ولكن كان على الأرض في الحقيقة عدد من عناصر التحالف العربي السوري الذي ندعمه"، مشيراً إلى "بعض" الإصابات، مؤكدا أن الكوماندوس الأميركيين كانوا على بعد أقل من 5 كيلومترات من منطقة القصف الذي توقف عندما اتصل الأميركيون بالروس على خط ساخن خاص.