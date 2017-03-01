واشنطن تصف الفيتو الروسي الصيني لمصلحة الأسد بالمخزي

وصفت #واشنطن بالمخزي استخدام #روسيا والصين #الفيتو لعرقلة مشروع قرار جديد في مجلس الأمن لفرض عقوبات على النظام في سوريا لاستخدامه الكيمياوي.

وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي إن استخدام الفيتو أمر مثير للغضب ولا يجب السماح لنظام الأسد بأن يستخدم الكيمياوي مرة أخرى.

وقالت هالي إنه ليوم حزين أن تجد دولة عضوا في مجلس الأمن (وتقصد روسيا والصين) تقدم أعذارا لدولة أخرى لتقتل شعبها، وأضافت أن استخدام الفيتو أمر مثير للغضب ولا يجب السماح لنظام #الأسد بأن يستخدم الكيمياوي مرة أخرى.

من جهته حمل وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت روسيا مسؤولية جرائم النظام بحق الشعب السوري فيما دان المندوب البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت الفيتو الروسي الصيني ضد مشروع القرار الذي يفرض عقوبات على مستخدمي الكيمياوي في سوريا، وأضاف أن النظام سيصبح أكثر جرأة لاستخدام الأسلحة الكيمياوية مجددا.