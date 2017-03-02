ألمانيا تعتقل سورياً متورطاً بـ"جرائم حرب"

قال مدعون في #ألمانيا، الخميس، إن الشرطة ألقت القبض على رجلين سوريين أحدهما مشتبه به في "قتل 36 موظفاً حكومياً" في سوريا في آذار/مارس 2013 وارتكاب جرائم حرب.

وتشتبه السلطات في أن عبد الفتاح أتش.أ (35 عاماً) عضو في #جفش، جبهة النصرة سابقاً والمرتبطة بالقاعدة، وإنه قتل مع أعضاء آخرين في وحدته "36 موظفاً حكومياً".

وقالت صحيفة دير شبيغل إنه يسعى للحصول على حق اللجوء.

والرجل الثاني واسمه الأول عبد الرحمن (26 عاماً) مشتبه بانتمائه لنفس التنظيم. ولم يحدد المدعون هل يواجه عبد الرحمن تهما بارتكاب جرائم حرب.