جنرال متقاعد: أميركا سلمت روسيا مسودة لمشروع مناطق آمنة

أعلن اللواء الأميركي المتقاعد، بول فاليلي، أن إدارة #ترمب قدمت للخارجية الروسية مسودة لمشروع #المناطق_الآمنة في #سوريا بدءاً من #اللاذقية و #طرطوس.

وقال اللواء فاليلي، في حديثه لوكالة إنترفاكس الروسية، إن المسودة قيد الدراسة في #البيت_الأبيض وقيد التباحث مع #القيادة_الروسية، مشيراً إلى أنه سلّم نسخة لنائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل #بوغدانوف، خلال زيارته لموسكو.

كما وعد بمفاجأة كبرى ستهز العالم في الشهور الثلاثة القادمة.

وأضاف أنه يجب إقامة المناطق الآمنة بدءاً من غرب سوريا، وتحديداً من طرطوس، حيث مركز التموين التابع للأسطول الحربي الروسي ومن اللاذقية.