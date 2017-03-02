جولة جديدة من محادثات أستانا السورية في 14 مارس الجاري

أعلن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، بينما تتواصل محادثات جنيف، أن 14 مارس الجاري سيكون موعدا لمحادثات #أستانا .

وكان رئيس وفد المعارضة إلى مفاوضات جنيف نصر الحريري قال إن المبعوث الأممي أبلغ وفد المعارضة قبول النظام مناقشة الانتقال السياسي بضغط روسي.

بينما لم يتوقع المتحدث باسم وفد المعارضة السورية أسامة أبو زيد إحراز أي تقدم في #مفاوضات_جنيف وطالب بمشاركة دول عربية صديقة في المفاوضات.

وأوضح الحريري أن النظام يستخدم تكتيكات لعرقلة العملية السياسية، وذلك يشمل الهجمات على المدنيين وادعائه الاهتمام بملف الإرهاب بينما هو المدافع الوحيد عن الإرهاب.