درع الفرات تطلق معركة السيطرة على منبج

دخل السباق للسيطرة على #الرقة ، معقل تنظيم #داعش الأبرز في #سوريا ، مرحلة جديدة.

وبدأت الفصائل السورية المنضوية ضمن قوات #درع_الفرات ، بالتحرك شرقاً بـ #هجوم واسع على #منبج ، الخاضعة لسيطرة ما يسمى بـ #قوات_سوريا_الديمقراطية.

وتمكنت قوات درع الفرات، المدعومة من #تركيا ، من السيطرة على قريتين استراتيجيتين على مشارف منبج، هما تل تورين والقارة، بعد #اشتباكات مع "سوريا الديمقراطية"، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس منبج العسكري، شرفان درويش، التابع لقوات سوريا الديمقراطية، إن هجوم درع الفرات يركز على سلسلة قرى خاضعة لمجلس منبج، مشيراً إلى اشتباكات شرسة وقصف عنيف بالمدفعية.

وتجري هذه العمليات في ظل تقدم لقوات #النظام جنوب شرقي #الباب ، ما جعل تقدم قوات درع الفرات مطوقاً من قوات النظام جنوباً، وسوريا الديمقراطية شرقاً وغرباً.