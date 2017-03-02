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ما علاقة مصنع إسمنت عالمي بتمويل "جماعات مسلحة" بسوريا؟

المصدر: زوريخ - رويترز
من مصنع لشركة لافارج في باريس (تعبيرية)
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قالت شركة #لافارج_هولسيم السويسرية، اليوم الخميس، إن تحقيقا داخليا كشف أن مصنعها لإنتاج #الإسمنت في #سوريا وفر تمويلا لـ"جماعات مسلحة" لم تحددها.

مصنع لافارج في حلب مصنع لافارج في حلب

وقالت الشركة في بيان: "يبدو من التحقيق أن الشركة المحلية قدمت أموالا لأطراف ثالثة لعمل ترتيبات مع عدد من هذه الجماعات المسلحة، ومنها أطراف خاضعة لعقوبات، وذلك للحفاظ على العمليات وضمان مرور العاملين والإمدادات من المصنع وإليه بأمان".

مصنع لافارج في حلب مصنع لافارج في حلب

وأضافت: "التحقيق لم يتمكن من تحديد الأطراف التي تلقت الأموال في النهاية بعد وصولها للأطراف الثالثة".

لافارج سوريا لافارج سوريا

وختمت معتبرةً أن "الإجراءات التي استلزمها استمرار العمليات في المصنع غير مقبولة، وإن تأخر إدراك ذلك".

يذكر أن شركة "لافارج" كانت قد اتُهمت بالتعامل مع تنظيم "داعش" لتشغيل مصنع الجلابية الواقع في حلب بين عامي 2013 و2014.

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