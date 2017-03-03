القاعدة تعترف بمقتل أبو الخير المصري في إدلب

اعترف تنظيم #القاعدة في بيان مقتل القيادي بالتنظيم أبو الخير المصري في غارة جوية للتحالف الدولي في #سوريا.

وكان مسؤول في المخابرات الأميركية أعلن أن صاروخا أطلقته طائرة بدون طيار أميركية أسفر عن مقتل #المصري يوم الأحد بينما كان في سيارة قرب مدينة إدلب بشمال غرب سوريا.

أبو الخير المصري يتهم بأنه اليد اليمنى لأيمن الظواهري لفترة ثلاثة عقود, ويبلغ من العمر ستين عاماً.

وبحسب مصادر فإن أبو الخير أمضى معظم السنوات في إيران، تحت حماية رسمية، وطالبت الولايات المتحدة ودول عدة بتسليمه، إلا أن #طهران رفضت, قبل أن يغادر إيران إلى سوريا قبل عامين.