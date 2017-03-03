دي ميستورا: نسعى لتشكيل حكومة سورية غير طائفية بـ6 أشهر

أعلن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أنه تم التوصل إلى جدول أعمال "واضح" في ختام #المفاوضات من 4 عناوين في ختام جولة المفاوضات بين ممثلي #النظام والمعارضة السوريتين في جنيف.

وأشار دي ميستورا في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء اليوم الجمعة في نهاية محادثات #جنيف 4 إلى إنه يخطط بناءا على تلك المناقشات دعوة الأطراف السورية لجولة مفاوضات خامسة في وقت لاحق من مارس.

وقال المبعوث الأممي ستيفان #دي_ميستورا أنه تم في جولة #جنيف إزالة أي إلتباس بشأن ضرورة تطبيق القرار 2254 حول سوريا مشيرا للاتفاق على 4 سلال تشكل جدولا واضحا لأعمال التفاوض وهي تشكيل حكومة غير طائفية خلال 6 أشهر يليها صياغة الدستور والثالثة تتضمن انتخابات في سوريا خلال 18 شهرا بإشراف أممي واعلن دي ميستورا انه تم الاتفاق على سلة رابعة تركز على محاربة #الإرهاب والعمل على إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.

وأضاف دي ميستورا انه ينوي توجيه دعوة لجولة خامسة من جنيف هذا الشهر بعد ان يقوم باحاطة مجلس الأمن بنتائج الجولة الرابعة.

وقال دي ميستورا بعد لقاءات جمعته بوفد #النظام_السوري ووفود المعارضة الثلاثة "أعتقد أن أمامنا الآن جدول أعمال واضحاً"، مشيراً إلى أنه يتضمن "4 عناوين"، هي: الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب، سيتم بحثها "بشكل متوازٍ".

وأضاف دي ميستورا أن هناك جماعتين إرهابيتين فقط بمعايير الأمم المتحدة، هما: "النصرة وداعش".

وقال رئيس وفد " #منصة_موسكو" في محادثات السلام بشأن #سوريا إن وسيط الأمم المتحدة بمحادثات #جنيف سلَّم جميع الوفود ورقة تضم 12 مبدأ، ستشكل الأساس لجولة ثانية من #المفاوضات.

ونقل حمزة منذر عن مبعوث الأمم المتحدة #ستيفان_دي_ميستورا قوله إن عملية جنيف سوف تستأنف في الأسابيع القادمة، بحسب الورقة التي حصلت "العربية" على نسخة منها.