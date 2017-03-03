تدريبات حدودية تركية بعد استعادة مدينة الباب من داعش

تجري #القوات_التركية #تدريبات_عسكرية على طول حدودها مع #سوريا، وذلك بعد أسبوع من استعادتها مدينة #الباب من تنظيم #داعش، بالمشاركة مع #قوات_المعارضة_السورية.

وتمكنت كاميرات وسائل الإعلام، من خلال جولاتها على أحد مراكز التدريبات الحدودية جنوب شرقي #تركيا من #رصد تدريبات روتينية لقوات الجيش التركي، حيث تواصل بناء #جدار على #الحدود مع سوريا من أجل تعزيز #الأمن.

يذكر أن تعزيزات عسكرية للجيش التركي كانت قد وصلت في وقت سابق إلى قضاء #ألبيلي بولاية #كليس على الحدود مع سوريا لتقديم الدعم للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا.