عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

تدريبات حدودية تركية بعد استعادة مدينة الباب من داعش

المصدر: دبي - قناة العربية
رابط مختصر

تجري #القوات_التركية #تدريبات_عسكرية على طول حدودها مع #سوريا، وذلك بعد أسبوع من استعادتها مدينة #الباب من تنظيم #داعش، بالمشاركة مع #قوات_المعارضة_السورية.

وتمكنت كاميرات وسائل الإعلام، من خلال جولاتها على أحد مراكز التدريبات الحدودية جنوب شرقي #تركيا من #رصد تدريبات روتينية لقوات الجيش التركي، حيث تواصل بناء #جدار على #الحدود مع سوريا من أجل تعزيز #الأمن.

يذكر أن تعزيزات عسكرية للجيش التركي كانت قد وصلت في وقت سابق إلى قضاء #ألبيلي بولاية #كليس على الحدود مع سوريا لتقديم الدعم للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا.

كلمات دالّة

#القوات التركية, #تدريبات عسكرية, #سوريا, #الباب, #داعش, #قوات المعارضة السورية, #تركيا, #رصد, #جدار, #الحدود, #الأمن, #ألبيلي, #كليس

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر