سوريا.. توقعات بانتهاء جنيف 4 "بأجندة متفق عليها"

قال جهاد مقدسي رئيس وفد "منصة القاهرة" في #مفاوضات السلام السورية في جنيف، إن من المرجح أن تختتم #الأمم_المتحدة اليوم الجمعة المفاوضات التي بدأت منذ 8 أيام وأن تطرح أجندة.

وأضاف مقدسي للصحافيين بعد اجتماعه مع #المبعوث_الدولي ستيفان دي ميستورا إنه سيدع الجهة المضيفة تعلن ذلك.

كما تابع أنه أصبح هناك أجندة تضم "السلات الثلاث" وربما سلة رابعة، إضافة إلى إطار زمني في مارس/آذار.

وتشير كلمة "السلات" إلى الموضوعات التي ستخضع للمناقشة وتشمل وضع #دستور جديد وإجراء #انتخابات وإصلاح نظام الحكم. وتريد حكومة النظام إضافة موضوع رابع هو مكافحة #الإرهاب.

من جهة أخرى، قال دبلوماسيان غربيان إنه من المتوقع أن تنتهي محادثات السلام السورية اليوم الجمعة "بأجندة متفق عليها" وخطة لاستئناف المفاوضات هذا الشهر في جنيف.

ولم يتضح ما إذا كانت مسألة مكافحة الإرهاب ستكون جزءا من البنود كما كان يسعى وفد حكومة #النظام_السوري بقيادة بشار الجعفري.

وقال دبلوماسي غربي ثالث إن #المعارضة لا تزال تسعى للحصول على تأكيدات بأن النظام لن يستخدم الإرهاب كذريعة لإخراج المحادثات عن مسارها.