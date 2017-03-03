12 شاحنة غذائية لنازحي ريف حلب من مركز الملك سلمان

وصلت 12 شاحنة غذائية، في إطار مساعدات مركز #الملك_سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى المناطق المتضررة إلى #سوريا، عبر #معبر_باب_السلامة الحدودي، انطلاقاً من مدينة #كيليس جنوب #تركيا محملة بـ15 ألف #سلة_غذائية ستوزع على #مخيمات_النازحين في ريف #حلب الشمالي.

ووصلت 25 شاحنة محملة بمواد غذائية ومواد تدفئة الأراضي السورية عبر معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا في كانون الثاني/يناير، وهي الدفعة الأولى من المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة المساعدات الإنسانية في المركز، عبد الله بن مدرك الرويلي: "نحن في معبر الريحانية نطلق أول حملة لمركز الملك سلمان لإغاثة الشعب السوري وتغطي 850 ألف نازح سوري بواقع 130 ألف سلة تتنوع ما بين سلال غذائية وسلال للمساعدات الشتوية، وهي باكورة أعمال مركز الملك سلمان الموجهة للشعب السوري".

وتجاوزت قيمة المساعدات الكلية الـ300 مليون ريال سعودي، وُجِهَت الدفعة الأولى منها لإدخال مساعدات عاجلة للمتضررين من قسوة شتاء مناطق الشمال السوري.

كما تضمنت المساعدات العاجلة مواد مخصصة للتدفئة، وملابس شتويةَ قدمها فريق الاستجابة السريع في مركز الملك سلمان بالتنسيق مع منظمات دولية وإقليمية ومحلية.