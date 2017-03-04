11 قتيلاً في غارات على حماة

قتل 11 مدنياً على الأقل، السبت، جراء #غارات استهدفت سوقاً لبيع الماشية في قرية تحت سيطرة تنظيم #داعش في محافظة #حماة وسط #سوريا.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس إن "طائرات حربية يرجح أنها روسية شنت السبت غارات على سوق للماشية في قرية عقيربات الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش في ريف حماة الشرقي".

وتسببت الغارات، بحسب المرصد، "بمقتل 11 مدنياً على الأقل وإصابة 45 آخرين بجروح، بعضهم خطرة".

يشار إلى أن القتلى هم شبان ورجال يقصدون السوق الذي ينظم مرة واحدة أسبوعياً لشراء وبيع الماشية.

وتقع بلدة عقيربات في ريف حماة الشرقي المحاذي لريف #تدمر الشمالي في محافظة #حمص المجاورة. وتتوسط طريقاً يؤدي إلى مدينة تدمر، وغالباً ما يستخدمه المتطرفون في تنقلاتهم بين المحافظتين، وفق المرصد.

وتأتي الغارات، بحسب عبد الرحمن، في "إطار #عملية_عسكرية جديدة للنظام السوري وحليفه الروسي تستهدف مواقع المتطرفين في ريف حماة الشرقي".

وبعد ثلاثة أيام من سيطرة قوات الأسد، بدعم روسي، على مدينة تدمر الأثرية بعد طرد "داعش" منها، تنفذ طائرات النظام وروسيا السبت غارات كثيفة على مواقع الإرهابيين شمال وشرق تدمر.

وسيطر عناصر التنظيم على تدمر للمرة الثانية في 11 كانون الأول/ديسمبر بعد طردهم منها قبل ستة أشهر.