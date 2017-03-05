تركيا.. العثور على الطيار السوري جريحاً على الحدود

عثرت السلطات التركية، فجر الأحد، على قائد المقاتلة التابعة للنظام السوري الذي قفز منها قبيل تحطمها، السبت، بريف قضاء أنطاكيا في ولاية هطاي جنوب البلاد. وقالت مصادر أمنية، لوكالة الأناضول، إن فرق الشرطة والدرك التركية أجرت عمليات بحث للعثور على الطيار، استناداً إلى شهود عيان قالوا إنه قفز بالمظلة قبيل تحطم المقاتلة.

وبدأت الفرق بعمليات البحث على خلفية العثور على مظلة الطيار في منطقة "أيوان ديراسي" التابعة لحي "فاتيكلي" في قضاء "ألتن أوزو" القريبة من الحدود السورية. وعقب 9 ساعات من البحث المتواصل في المنطقة، تمكنت الفرق التركية من العثور على الطيار منهكاً على بعد حوالي 500 متراً عن موقع مظلته.

وأوضحت المصادر أن الفرق نقلت الطيار السوري إلى مبنى قيادة الدرك بقضاء "ألتن غوز"، من دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل حول معلوماته الشخصية.

وعقب إجراء الإسعافات الأولية، جرى نقل الطيار إلى مستشفى هطاي الحكومي للقيام بالإجراءات العلاجية اللازمة.

كما أكّدت المصادر أن الطائرة كان تُقلّ على متنها قائداً واحداً فقط، وأن الفرق أنهت عمليات البحث والإنقاذ في مكان سقوطها.

المظلة أولاً

وكانت قوات الدرك التركية، عثرت على مظلة الطيار التي قفز بها قبيل تحطم طائرته، مساء السبت، في قضاء "ألتن غوز" الحدودي بولاية هطاي (جنوب البلاد).

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، تم العثور على المظلة أثناء عمليات بحث أجرتها قوات الدرك، في وقت سابق استناداً لإفادات شهود شاهدوا الطيار في الأجواء بعد قفزه من الطائرة قبل تحطمها، إلا أن الطيار لم يكن بالقرب منها.

وسبق أن أعلن النظام السوري مساء السبت، فقدانه الاتصال بقائد طائرة "ميغ- 21".

وقبل ذلك، أعلنت المعارضة السورية المسلحة أنها أسقطت طائرة حربية للنظام السوري في ريف محافظة إدلب الحدودية مع تركيا شمال غربي البلاد. وقال "أحمد قره علي"، المتحدث باسم حركة #أحرار_الشام المعارضة للأناضول، كانت طائرة للنظام تحلق بشكل منخفض عندما استهدفناها بمضاد طيران من عيار 23 ميليمتر بريف إدلب. وأضاف "قره علي"، وإثر إصابتها تعرضت الطائرة لعطل فني، وشوهدت وهي تبدأ بالسقوط.

تركيا أعلنت رسمياً سقوطها على الحدود

يذكر أن #تركيا أعلنت رسمياً تحطم الطائرة، لكنها لم تحدد سبب الحادثة، وأشارت إلى عدم العثور على الطاقم، الذي كما يبدو أنه قفز قبل ارتطام الطائرة بالأرض. وأكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن مقاتلة من طراز ميغ-21 يرجح أنها تابعة لقوات النظام السوري تحطمت على الجانب السوري من الحدود مع تركيا.

وأضاف يلدرم، السبت، أن عملية البحث عن الطيار مازالت جارية، ويعتقد أنه تمكن من القفز وهبط على الجانب التركي من الحدود، مشيراً إلى أنه من غير الواضح بعد سبب تحطم الطائرة، مرجحاً أن يكون السبب هو الأحوال الجوية.