بالصور.. الطيار في جيش الأسد بقبضة الأمن التركي

ذكرت مواقع إخبارية عديدة أن الطيار الذي سقطت طائرته العسكرية قرب الحدود السورية التركية، هو #العقيد #الطيار في جيش الأسد #محمد_صوفان .

وقالت شبكة "دمشق الآن" الإخبارية الفيسبوكية، والقريبة من رئيس النظام السوري #بشار_الأسد، إن الطيار الذي عثرت عليه قوات الأمن التركية هو العقيد محمد صوفان، ونشرت له صوراً قالت إنها التقطت له لحظة العثور عليه وصورا أخرى تظهره راقدا في المستشفى.

وذكرت مواقع أخرى، معلومات لم يتم التأكد من صحتها، أن العقيد صوفان ينحدر من مدينة "كفريا" الإدلبية، مضيفة أن الطيار كان موقوفاً عن الطيران، لأسباب لم تحددها، ثم تمت إعادته إلى الخدمة، بسبب النقص الهائل الذي يعاني من جيش الأسد بالضباط والطيارين، حسب ما ذكرت صفحات سورية معارضة.

وقالت صفحة "شبكة أخبار كفريا والفوعا" الفيسبوكية الموالية للأسد والنظام الإيراني، إن العقيد محمد فياض صوفان هو "ابن بلدتي كفريا والفوعا" التابعتين لمحافظة إدلب. وها مدينتان تضمّان أغلبية شيعية.

وكانت طائرة عسكرية تابعة لجيش الأسد من نوع "ميغ" قد سقطت ما بين الحدود السورية والتركية، على ما صرحت مصادر حكومية تركية رفيعة السبت. وأعلنت السلطات التركية عثورها على قائد الطائرة، اليوم الأحد، دون أن توضح أي تفاصيل تتعلق بالطيار ورتبته واسمه. إلا أن صفحات سورية مختلفة تابعة لنظام الأسد أو قريبة منه، أكدت أن الطيار هو العقيد محمد صوفان ونشرت له عدة صور ببزته العسكرية.