شاهد اللحظات الأولى لإسقاط طائرة النظام السوري الحربية

تداول رواد مواقع #التواصل_الاجتماعي فيديو كانت بثته حركة أحرار الشام السورية المعارضة، يظهر اللحظات الأولى لسقوط طائرة ميغ21 تابعة للنظام السوري قرب الحدود التركية السبت.

وأظهر الفيديو تهاوي الطائرة بالتزامن مع سماع دوي طلقات مضادات الطائرات الأرضية من قبل عناصر معارضة مسلحة.

كما سجل الفيديو رشقات #المضادات_الأرضية وصوت عنصر من قوات المعارضة يهتف لحظة سقوطها.

وكان مصدر عسكري للنظام السوري أكد في وقت سابق، السبت، فقدان الاتصال بطائرة حربية كانت في مهمة استطلاعية بالقرب من الحدود التركية.

تركيا تؤكد سقوط طائرة تابعة للأسد

يذكر أن #تركيا أعلنت رسمياً تحطم الطائرة، لكنها لم تحدد سبب الحادثة، وأشارت إلى عدم العثور على الطاقم الذي كما يبدو قفز قبل ارتطام الطائرة بالأرض. وأكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن مقاتلة من طراز ميغ-21 يرجح أنها تابعة لقوات النظام السوري تحطمت على الجانب السوري من الحدود مع تركيا.

وأضاف يلدرم، السبت، أن عملية البحث عن الطيار مازالت جارية، ويعتقد أنه تمكن من القفز وهبط على الجانب التركي من الحدود، مشيراً إلى أنه من غير الواضح بعد سبب تحطم الطائرة، مرجحاً أن يكون السبب هو الأحوال الجوية.

وكانت حركة #أحرار_الشام أعلنت عن سقوط الطائرة فوق إدلب وبثت تسجيلا لاستهدافها.