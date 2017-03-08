"النجباء".. بعد قتلها السوريين تؤسس ميليشيا الجولان!

أعلنت حركة "النجباء" العراقية الشيعية التابعة لإيران، وتقاتل في #سوريا لصالح #الأسد ، عن تأسيسها فيلقاً لما سمّته "تحرير الجولان". وذلك في مؤتمر صحافي عقده في #طهران، المتحدث باسم الحركة #هاشم_الموسوي ، الأربعاء.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية التي احتضنت المؤتمر الصحافي للناطق باسم " #النجباء " قوله: "الآن نعلن أننا قمنا بتشكيل لواء " #تحرير_الجولان ".

وقال المتحدث باسم الحركة التي شاركت باقتحام مدينة #حلب وكانت عوناً لنظام الأسد بقتل السوريين وتهجيرهم من المدينة: "هذا اللواء متدرب ويمتلك خططاً وسلاحاً. وإذا طلبت منا #الحكومة_السورية الدخول لتحرير #الجولان سنشترك مع حلفائنا لتحرير الجولان". مضيفاً أن هذا اللواء هو من "القوات الخاصة" دون أن يشير إلى تبعيتها المباشرة.

وكان الأمين العام لمرتزقة "النجباء" التي تقاتل في #سوريا وتورطت مع #نظام_الأسد بسفك دماء السوريين، قد أعلن في بيان، منذ أيام أنه مستعد لمساعدة نظام الأسد في ما سمّاه "تحرير الجولان" حسب ما نقله الموقع الالكتروني للحركة بتاريخ 24 من الشهر الماضي.