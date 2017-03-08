دي ميستورا: جولة جديدة من المفاوضات السورية في 23 مارس

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الأربعاء إن النظام السوري والمعارضة مدعوتان إلى استئناف مفاوضات جنيف في الثالث والعشرين من آذار/مارس الحالي.

وأعلن دي ميستورا عن الموعد بعد تقديم تقرير إلى مجلس الأمن الدولي حول نتائج الجولة الأخيرة من المحادثات الرامية إلى إنهاء 6 سنوات من النزاع.

وعرض، دي ميستورا الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن، تقريره الأخير عن #محادثات_جنيف .

أعضاء #مجلس_الأمن يريدون من دي مستورا، أثناء الجلسة المغلقة، معرفة خططه للجولة القادمة المخطط لها في نهاية مارس الجاري.

كما يريدون منه أن يتحدث عن التوترات بشأن شكل المحادثات القادمة وضمان استمراريتها، خاصة في غياب الاتفاق عليها، وعدم وجود وفد واحد يمثل #المعارضة_السورية .

يأتي ذلك فيما يستعد المشاركون في محادثات #أستانا واحد واثنين للعودة من جديد إلى العاصمة الكازاخستانية للبدء في المحادثات بنسختها الثالثة والتي من المرتقب أن تقام يومي 14 و15 من الشهر الجاري، في مرحلة تحضيرية للجولة الثانية من جنيف 4 المقرر أن تعقد في 23 من نفس الشهر.

وبحسب مراقبين لم يتضح بعد أجندة محادثات أستانا 3، إلا أنه وفق ما خرجت به الجولة الأولى من جنيف 4، التي عقدت في الأيام القليلة الماضية، فإن من مهام المحادثات سيكون تثبيت وقف إطلاق النار، الذي تعرض لعدة انتهاكات من قبل #النظام_السوري وحلفائه.