400 جندي أميركي في منبج.. وحملة عزل الرقة مستمرة

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي ضد #داعش بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، العقيد جون دوريان، نشر وحدة مدفعية من مشاة البحرية في #سوريا قائلاً إنها تهدف لتعجيل هزيمة التنظيم في الرقة.

وأضاف أنه تم نشر 400 جندي أميركي أو نحو ذلك في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكداً أن حملة عزل الرقة تسير بشكل جيد جداً.

كما أوضح أن القوات الأميركية الإضافية أرسلت إلى #منبج، وستواصل العمل مع وعبر شركاء محليين ولا نعتزم الدخول في مواجهات.

وتأتي تلك التصريحات لتؤكد ما سبق أن أعلن عنه مسؤول أميركي، الأربعاء، عن قيام الولايات المتحدة بنشر بطارية مدفعية لمشاة البحرية في سوريا، دعما للهجوم على معقل داعش في #الرقة. وقال المسؤول إن جنودا من الوحدة 11 لمشاة #البحرية_الأميركية نشرت بطارية "هاوتزرز" من عيار 155 ملم في أحد المراكز الأمامية في سوريا.

وتمثل هذه العملية خطوة مهمة للقوات الأميركية المتواجدة في #سوريا والتي تدعم #قوات_سوريا_الديموقراطية ، وهو تحالف عربي-كردي.

ووفقا لـ"واشنطن بوست"، فإن نشر المدفعية كان في طور النقاش "لبعض الوقت"، وليس جزءا من طلب الرئيس دونالد #ترمب وضع خطة جديدة لتكثيف القتال ضد تنظيم داعش.

وكان #البنتاغون أعلن في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن عسكريين أميركيين انتشروا في #سوريا قرب مدينة #منبج ، رافعين العلم الأميركي على آلياتهم تفاديا لوقوع معارك بين مختلف القوات الموجودة في المنطقة.