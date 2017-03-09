مقتل 14 مدنياً بينهم 6 أطفال في ريف الرقة

قتل 14 مدنياً بينهم 6 أطفال، الخميس، في غارات يرجح أن #التحالف_الدولي شنها على بلدة المطب في ريف #الرقة بشمال #سوريا ، يسيطر عليها #داعش، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتقع المطب قرب طريق استراتيجي يربط الرقة، معقل التنظيم الإرهابي، بمدينة #دير_الزور مركز المحافظة المجاورة الغنية بالنفط.

وتتقدم #قوات_سوريا_الديمقراطية، وهي تحالف فصائل عربية وكردية مدعومة من واشنطن، في اتجاه هذه البلدة الواقعة على بعد 55 كلم جنوب شرق الرقة، بحسب قوله.

والاثنين، قطعت قوات سوريا الديمقراطية طريق الإمداد الرئيسي لداعش بين الرقة، أبرز معاقلهم في سوريا ودير الزور شرقاً، في إطار عملية عسكرية مستمرة منذ أشهر.

ويساند التحالف الدولي جوا بواسطة الطيران وبرا عبر مستشاريه الهجوم الذي تشنه قوات سوريا الديمقراطية منذ مطلع نوفمبر.

ونشرت الولايات المتحدة بطارية مدفعية لمشاة البحرية في سوريا دعما للهجوم على معقل داعش في الرقة، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي الأربعاء.