أردوغان من موسكو: تنسيق عسكري كامل مع روسيا حول سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين في مؤتمر صحافي، الجمعة، مع الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان إن تعاون روسيا وتركيا ساهم في تثبيت وقف النار في سوريا، فيما أكد أردوغان أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين تركيا وروسيا حول العمليات العسكرية والإنسانية في سوريا.

وأضاف الرئيس الروسي أن البلدين يتعاونان في محاربة الإرهاب، لاسيما على مستوى المخابرات، لافتا إلى أنه سيطبق قريبا قرارا بشأن إلغاء التأشيرات بين تركيا وروسيا.

وقال بوتين إنه "متفائل بحذر" بشأن التوصل لحل في سوريا.

وأكد أردوغان أن أنقرة وموسكو اتفقتا على تعاون وتنسيق كامل في المجالات كافة، مشيرا إلى الاتفاق مع الجانب الروسي على مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية.

‏وكشف الرئيس التركي عن إجراءات لقاءات مع روسيا لتنسيق التعاون العسكري والإنساني حول سوريا.

وأشار أردوغان إلى أنه لم يتخل عن رغبته في القيام بدور في مدينة #منبج السورية، مؤكدا أنه يسعى للعمل مع #التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هناك.

‏وفي ما يخص الملف العراقي، قال أردوغان إن الأخطار الإرهابية في #الموصل مستمرة مع بقاء التنظيمات الإرهابية فيها.

وكان الرئيس الروسي قد استقبل نظيره التركي في لقاء هو السادس بينهما في إطار التعاون بين البلدين.

وبحسب الرئاسة التركية فإن أردوغان يضع الملف #السوري في أولويات جدول العمل في القمة ولا يستبعد الخبراء أن تتطرق المباحثات للتنسيق العسكري في العمليات التي تنفذ في #سوريا لمحاربة #داعش.

من جهة أخرى، طالب #النظام_السوري #الأمم_المتحدة بإلزام #تركيا بسحب قواتها من الأراضي السورية.

وكانت #وزارة_الدفاع_الروسية أعلنت أن قوات النظام تمكنت لأول مرة منذ أربع سنوات من بلوغ ضفة #الفرات.

وقال قائد إدارة العمليات العامة الروسي، سيرغي رودسكوي، إنها وصلت إلى قرية #الخفسة وسيطرت على 15 كيلومترا من الضفة، وإنها تواصل تقدمها ضد داعش إلى الضفة الغربية لنهر الفرات.