دي ميستورا: لا انتخابات ممكنة في سوريا بوجود نظام الأسد

قال المبعوث الدولي إلى #سوريا #ستيفان_دي_ميستورا في مقابلة مع "العربية" أجراها الزميل طلال الحاج في نيويورك، إنه لا يمكن إجراء انتخابات في سوريا في ظل النظام الحالي.

وأكد المبعوث الدولي أن مسألة الانتقال السياسي ما زالت في صلب #محادثات_جنيف المنتظرة في 23 مارس.

وأضاف دي ميستورا أن اتفاق #وقف_النار في سوريا الذي تم التوصل إليه في #أستانا صامد حتى الآن، مؤكدا أن تخفيف وقف العنف سيساعد في محادثات جنيف.

وتابع "هؤلاء الذين لهم نفوذ على وقف القتال يجب أن يتفقوا فيما بينهم. حتى الآن وقف النار الذي تم التوصل إليه في أستانا متماسك، لأن الضامنين اتفقوا على قواعد اللعبة.. #روسيا و #تركيا والآن #إيران.. لهذا محادثات أستانا مهمة، ولو أمكننا وقف العنف في سوريا عبر وقف إطلاق النار وتثبيته فهذا سيساعدنا في محادثات جنيف".