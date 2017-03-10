قوات سوريا الديمقراطية: لدينا القوة لتحرير الرقة

أعلنت متحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية اليوم الجمعة أن لديهم "القوة الكافية" لانتزاع مدينة #الرقة من تنظيم #داعش بدعم من #التحالف بقيادة الولايات المتحدة، في تأكيد لرفضهم لأي دور تركي في الهجوم.

وقالت المتحدثة جيهان شيخ أحمد في بيان "عدد قواتنا الآن في تزايد وخاصة من أهالي المنطقة، ولدينا القوة الكافية لتحرير الرقة بمساندة قوات التحالف."

وتابعت "لدينا معلومات تفيد بنقل داعش لقسم من قيادته إلى خارج المدينة، كما يقوم بحفر الأنفاق تحت الأرض. ونتوقع بأنهم سيحصنون المدينة وأن التنظيم الإرهابي سيعتمد على قتال الشوارع."

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية تضم وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها تركيا قوة معادية.

واشنطن تعتزم إشراك تركيا

وفي ما يتعلق بالمسألة التركية، والتوتر الحاصل بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية، أكد مصدر في #الخارجية_الأميركية في وقت سابق عزم واشنطن على إشراك تركيا وحلفائها في معركة الرقة، بحسب ما ذكرته وكالة نوفوستي الروسية للأنباء. وبحسب المصدر ذاته فإن الولايات المتحدة ستواصل وضع الخطط لتحقيق ذلك بمعية حلفائها وتحديدا الأتراك.

كما كانت واشنطن أعلنت الخميس أنها ستبذل كل المساعي اللازمة لمنع أي احتكاك بين تركيا والقوات المدعومة أميركياً

على صعيد آخر، يلتقي في #موسكو الجمعة الرئيس الروسي فلاديمير ب#وتين نظيره التركي رجب طيب #أردوغان في لقاء هو السادس بينهما في إطار التعاون بين البلدين.

وبحسب الرئاسة التركية فإن أردوغان يضع الملف السوري في أولويات جدول العمل في القمة الى جانب الملف العراقي.