اتفاق بين واشنطن وموسكو وأنقرة لتنسيق الطيران فوق سوريا

اتفقت #واشنطن و #موسكو و #أنقرة على إنشاء قناة اتصال جديدة على مستوى جنرالات لتعميق التنسيق حول تجنب وقوع حوادث وسلامة تحليق الطيران خلال العمليات في أجواء #سوريا .

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد، الجمعة إن لقاء أنطاليا بحث التدابير الرامية إلى منع وقوع الحوادث بين المقاتلات الروسية والأميركية والتركية في الأجواء السورية.

وأضاف أن روسيا والولايات المتحدة نجحتا في منع وقوع حوادث بين طائراتهما خلال الأشهر القليلة الماضية.

يذكر أن اللقاء الروسي التركي الذي جرى في موسكو الجمعة بين فلاديمير #بوتين ورجب طيب #أردوغان شهد أيضاً بوادر "تفاؤل" حول تنسيق العمليات الإنسانية والعسكرية في سوريا.