عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

سوريا.. وصول 43 حاملة دبابات ومدرعات أميركية مشارف منبج

المصدر: دبي - قناة العربية
رابط مختصر

قال #المرصد_السوري لحقوق الإنسان إن 43 حاملة دبابات ومدرعات أميركية وصلت إلى مشارف مدينة #منبج.

وبحسب المرصد فإن هذه المدرعات ستساند ما تسمى بـ" #قوات_سوريا_الديمقراطية " المدعومة من #التحالف_الدولي ، في معركة حاسمة يتوقع أن تبدأ ضد " #داعش ".

وكانت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة أرسلت 400 جندي أميركي إضافي تم نشرهم في سوريا لمنع أي اشتباك بين #الفصائل_السورية التي تدعمها كل من أنقرة وواشنطن.

قبل ذلك قامت قوات النظام بتهجير من تبقى من سكان بلدة منبج في #ريف_حلب الشرقي إلى معسكرات اعتقال في بلدة جبرين، بحسب ما ذكره ناشطون سوريون.

الناشطون تحدثوا أيضاً عن قيام ما تسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" بمنع الرجال من أهالي منبج، من العودة إلى بيوتهم.

كلمات دالّة

#المرصد السوري, #منبج, #قوات سوريا الديمقراطية, #التحالف الدولي, #داعش, #الفصائل السورية, #ريف حلب, #سوريا, #دمشق, #الأسد

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر