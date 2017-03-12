فرنسا تدعو روسيا وإيران لضمان الهدنة بسوريا

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية تفجيراً دموياً وقع في دمشق ودعت ضامني الهدنة في #سوريا خاصة روسيا وإيران إلى التأكد من احترام تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وقال #المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد إن عدد القتلى في تفجير مزدوج استهدف شيعة في مزار في #دمشق أمس السبت ارتفع إلى 74 شخصاً.

وذكرت الخارجية في بيان "هناك حاجة عاجلة الآن أكثر من أي وقت مضى لاحترام وقف إطلاق النار في سوريا."

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وأضاف البيان "ندعو ضامني الهدنة خاصة #روسيا وإيران الذين سيجتمعون في أستانا هذا الأسبوع إلى الضغط على الأطراف المعنية لضمان احترام وقف إطلاق النار بالكامل."

ومن المقرر أن تعقد محادثات سلام تدعمها روسيا في #أستانا يومي 14 و15 آذار/مارس.