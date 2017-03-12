مسودة اتفاق جديد بين النظام السوري وأهالي حي الوعر

من المتوقع أن يتم اليوم الأحد توقيع #مسودة_اتفاق أولية بين وفدي النظام السوري و #لجنة_تفاوض_حي_الوعر غرب مدينة حمص، وذلك برعاية روسية.

وتهدف المسودة إلى تهجير مسلحي المعارضة السورية وعائلاتهم من حي الوعر، مقابل فك الحصار المفروض عليه من قبل #قوات_الأسد.

وتتضمن المسودة عدة بنود ستنفذ على مراحل زمنية تمتد حتى ستة أشهر، تبدأ بـ #تهجير_الثوار، وتنتهي بدخول #جيش_النظام إلى قلب حي الوعر.

أبرز البنود تقضي بأن يسلم #مسلحو_المعارضة أسلحتهم ويغادروا الحي الواقع في #حمص، باتجاه #إدلب والريف الشمالي على مدار سبعة أيام، بمعدل 1500 شخص في الأسبوع.

كما سيبقى 300 من مسلحي #المعارضة_السورية داخل الحي لضمان أمنه، وسينسقون عملهم مباشرة مع قوات #النظام_السوري، على أن تسمح الأخيرة بعودة أهالي الوعر وإدخال المستلزمات الطبية والغذاء الأساسي إلى الحي.

التقديرات تشير إلى أن غالبية سكان #حي_الوعر سيهاجرونه، خشية عمليات انتقامية وتصفيات جماعية من نظام #الأسد الذي يعمل على تهجير كافة مقاتلي الحي وحشرهم #شمال_سوريا، لتكرار سيناريو التهجير الذي طبقه في مدن وبلدات بريف دمشق.