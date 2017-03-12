"هيئة تحرير الشام" تتبنى تفجيري دمشق

تبنت هيئة تحرير الشام (تضم #جفش "النصرة سابقا" وفصائل أخرى متحالفة معها) الأحد التفجيرين اللذين استهدفا أحد أحياء #دمشق القديمة السبت وأوديا بـ 74 شخصاً، غالبيتهم من الزوار العراقيين الشيعة، بحسب بيان نشرته على تطبيق "تلغرام".

وأفاد البيان "تم تنفيذ هجوم مزدوج وسط العاصمة دمشق"، واعتبر أن الهجوم "رسالة واضحة لإيران وميليشياتها".

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واستهدف تفجيران أحدهما انتحاري، بحسب #المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح السبت منطقة تقع فيها مقبرة باب الصغير في حي الشاغور في المدينة القديمة. وتضم المقبرة أضرحة بعضها مزارات دينية شيعية وسنية.

وكانت #هيئة_تحرير_الشام تبنت في 25 شباط/فبراير الماضي وبالتزامن مع جولة #المفاوضات_السورية في جنيف تفجيرات استهدفت مقرين أمنيين محصنين في مدينة #حمص ما أسفر عن 42 قتيلاً، كما تبنت في كانون الثاني/يناير هجوماً انتحارياً قتل خلاله عشرة أشخاص في كفرسوسة حيث توجد مقرات أمنية واستخباراتية في دمشق.