أردوغان: "درع الفرات" سيطرت على مناطق قرب منبج السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان اليوم الاثنين، إن مقاتلي #درع_الفرات وهم قوات من #المعارضة_السورية تدعمهم قوات تركية قد سيطروا على بعض البلدات قرب مدينة منبج شمال سوريا، وذلك في أحدث تقدم ضد تنظيم #داعش جنوبي الحدود التركية.

وأدلى أردوغان بهذا التصريح خلال كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة.

ويتقدم مقاتلو الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا صوب #منبج بعد أن طردوا مقاتلي تنظيم داعش من مدينة #الباب شمال سوريا أيضاً الشهر الماضي.

أردوغان: ألمانيا تدعم الإرهاب بلا رحمة

من جهة أخرى، اتهم الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان ألمانيا اليوم الاثنين بأنها تدعم #الإرهاب "بلا رحمة"، كما هدد بفرض عقوبات دبلوماسية على #هولندا، وقال إنه سيلجأ إلى #المحكمة_الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن منع وزراء أتراك من الحديث هناك.

وثار غضب أردوغان بسبب تحركات في #ألمانيا وهولندا لمنع وزراء أتراك من إلقاء كلمات في تجمعات للأتراك المغتربين قبل #استفتاء سيجرى يوم 16 أبريل/نيسان سيمنح الرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة.

وسبق أن قال أردوغان إن من سيرفضون التعديلات الدستورية في الاستفتاء يقفون في صف الإرهابيين. كما اتهم دولاً أوروبية مثل ألمانيا بإيواء إرهابيين، وهو أمر تنفيه تلك الدول.